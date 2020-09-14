На время масштабного отключения воды в Кировском и Ленинском районах Саратова организован подвоз воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

С 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00 воду привезут к 7-ой городской детской больнице на улицу Тархова, 7Б, с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00 к 6-й городской клинической больнице на Гвардейскую улицу, 1. С 12:00 до 13:00, с 17:00 до 18:00 к областному госпиталю для ветеранов на Гвардейскую улицу, 21А и к офтальмологической больнице на 9-й Дачной, 1.

С 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00 к ГУЗ «Областному госпиталю ВВ» на Гвардейскую 15А, к центру «Возвращение» на 1-м проезде Панфилова, 1.

С 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 на Техническую улицу, 3, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00 на Техническую, 10/1. С 10:00 до 19:00 на Зерновую улицу, 33 к областному перинатальному центру, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 на улицу Танкистов, 201 на кольцо Молочки, с 12:00 до 14:00 с 16:00 до 19:00 на улицу Танкистов, 93.

Водоснабжение отключат в Кировском и Ленинском районах города с 1:00 16 сентября до 22:00 17 сентября.