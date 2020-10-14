Объявлен аукцион на приобретение камер для выявления нарушений правил парковки и проезда перекрестков. Его объявил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.

Судя по информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта для исполнителя — 37 миллионов, 412,213 тысячи рублей из бюджета города.

Речь идет о пересечении улиц Чапаева и Кутякова, Астраханской и Московской, Чехова и Антонова, Ново-Астраханского шоссе и 5-го Динамовского проезда.

За парковкой будут следит 11 камер на Вольской 29, 38\40, 55, 81, Чапаева 61, Большой Казачьей 56, 80, Максима Горького 13, 21, 31, 36.

Заявки можно подавать до 21 октября.