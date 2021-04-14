В Саратовской области объявлен выходной на Радоницу. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Таким образом, в мае граждане будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 11 число. Речь идет о тех, у кого шестидневная рабочая неделя.