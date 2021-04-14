В Саратовской области объявлен выходной на Радоницу. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Таким образом, в мае граждане будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 11 число. Речь идет о тех, у кого шестидневная рабочая неделя.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. У нас 5-ти дневная рабочая неделя, во всех государственных, муниципальных и частных организаций 8 часовой рабочий день. 40 часов в неделю.Есть 12 часовой рабочий день по «скользящему» графику.

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