Домой Рубрики Новости Саратова Известны нерабочие дни на майские праздники в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Известны нерабочие дни на майские праздники в Саратовской области По Новости Саратова - 14.04.2021 1316 1 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области объявлен выходной на Радоницу. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Таким образом, в мае граждане будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 11 число. Речь идет о тех, у кого шестидневная рабочая неделя. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове начали благоустраивать старую набережную Кассира из магазина на Рахова продала спиртное подростку В Саратове пройдет круглый стол «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики экологического просвещения в России» 1 КОММЕНТАРИЙ У нас 5-ти дневная рабочая неделя, во всех государственных, муниципальных и частных организаций 8 часовой рабочий день. 40 часов в неделю.Есть 12 часовой рабочий день по «скользящему» графику. Ответить ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове начали благоустраивать старую набережную Новости Саратова - 14.04.2021 0 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идут работы на старой набережной Саратова. Подрядчик заявил, что на всех ярусах заменят покрытие, обновят землю, на всех... Кассира из магазина на Рахова продала спиртное подростку 14.04.2021 В Саратове пройдет круглый стол «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики... 14.04.2021 Задержан находящийся в международном розыске за убийство коллеги саратовец 14.04.2021 Саратовские силовики поймали трех интернет-экстремистов 14.04.2021
У нас 5-ти дневная рабочая неделя, во всех государственных, муниципальных и частных организаций 8 часовой рабочий день. 40 часов в неделю.Есть 12 часовой рабочий день по «скользящему» графику.