В минувшее воскресенье, 1 ноября, молодые люди в поселке Солнечный избили мужчину, женщину и пенсионерку.

Версии разнятся — федеральные каналы говорят об отказе гражданина подать мяч ребятам и упреке в мате и нетрезвом виде, что и послужило причиной конфликта.

Потерпевший рассказал, что сделал замечание ребятам за неоднократное вредительство местным жителям. Они облюбовали местную детскую площадку, где распивали алкоголь и ругались матом.

В полиции уточнили, что возраст нападавших — 16, 24 и 26 лет. Версия об игре в футбол не подтверждена, сейчас проводится проверка.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от медицинского заключения о тяжести травм. При легких повреждениях возбудят административное дело, тяжелых — уголовные. При отсутствии состава преступления в возбуждении дела и вовсе могут отказать.