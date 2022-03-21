Проводится доследственная проверка по факту гибели неизвестного мужчины при пожаре в селе Хлебновка Татищевского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне ночью, 20 марта, местные жители заметили возгорание частного дома по улице Луговой. Прибывшие по вызову пожарные локализовали возгорание. После тушения огня, в ходе разбора конструкций сгоревшего дома были обнаружены останки тела неизвестного 63-летнего мужчины.

Следователи осмотрели место происшествия и установили, что возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических приборов.

В настоящее проводится установление личности мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего.

Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.