Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Большая Таволожка мужчина отправился порыбачить на реку Большой Иргиз и не вернулся домой. Его тело, запутанное в рыболовных сетях, обнаружили в 20 метрах от берега. Спасатели вытащили и транспортировали его на берег.

Сотрудники ведомства уточнили, что погибшему было 62 года, о его пропаже сообщили забеспокоившиеся родственники. При внешнем осмотре специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.