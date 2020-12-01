Руководитель Волжского следственного отдела Сергей Калашников рассказал об уголовном деле о доме престарелых. Оно возбуждено с 26 октября, находится в производстве.

Там был 21 человек из разряда престарелых, возрастом от 70 до 90 лет, это люди с физическими недостатками, инвалидностями, или по возрасту не могли ухаживать. Напомним, что скончались трое человек, но по причине старости.

Сейчас проводится экспертизы по состоянию здоровья, исследования на предмет условий содержания.

Сложность в том, что многие люди » не помнят сами себя» и восстановить картину трудно.

Следствие идет, завершение его прогнозировать пока сложно.

—Владельцы помещения находятся в одних регионах, кто организовывал бизнес — в других. По крупицам собираем информацию, — отметил Сергей Калашников.

Пока дело рассматривается в разрезе статьи 238, расследование покажет, были ли еще составы преступления.