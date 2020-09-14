Вчера, 13 сентября, в Саратовской области проводились дополнительные выборы в Саратовскую городскую думу — замещалось четыре депутатских мандата, и областную — замещались три депутатских мандата, депутатов представительных органов местного самоуправления Аткарского, Балашовского, Краснокутского, Краснопартизанского, Марксовского, Пугачевского и Романовского районов — замещались десять мандатов.

В первом случае речь идет о пятом созыве по Кировскому №9, Ленинскому №13 и №16, Октябрьскому №17 одномандатным избирательным округам, во втором о шестом созыве по Волжскому №1, Ленинскому №7 и Балашовскому №12 одномандатным избирательным округам.

В довыборах депутатов в Саратовскую областную думу приняли участие 19,09 процента от общего числе избирателей, включенных в списке. Больше всего кандидатов по избирательным округам набрали: Сергей Грачев — по Волжскому №1, за него отдали свой голос 5,676 тысячи человек, или 64,05 процента от общего числа избирателей, Ольга Сынкина — по Ленинскому №7 — 4,879 тысячи голосов, или 57,27 процента от общего числа избирателей, Сергей Гладков — по Балашовскому №12, 22,561 тысячи или 71,5 процента от общего числа избирателей. Все они являются членами партии «Единая Россия».

Голоса на выборах в городскую думу распределились так: Елена Перепелинцева — 2,942 тысячи, или 69,47 процента по Кировскому одномандатному избирательному округу №9, Татьяна Астахова — 2,167 тысячи, или 64,11 процента по Ленинскому №13, Вениамин Гришаев — 1,986 тысячи, или 57,02 процента по Ленинскому №16, Валерий Козлов — 1,525 тысячи, или 57,18 процента по Октябрьскому №17. Они представляют партию «Единая Россия».

В довыборах в нескольких районах региона приняли участие 41,98 процента от общего числа избирателей. Замещено десять мандатов — восемь от партии «Единая Россия», один от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.