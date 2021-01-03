Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, какие катки в Саратове зальют в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Лед на стадионе “Волга” планируют открыть 4 января — сроки сдвинулись из-за неустойчивой погоды.

В этот же день заработает каток на стадионе “Спартак”.

Заммэра по соцсфере Александр Бурмак рассказал, что еще три дня будут заливать место для зимнего отдыха на набережной Космонавтов — от Ротонды до центрального спуска. Заливать участок в сторону памятника Гагарину будут дольше из-за сильного уклона на этом месте.

Покататься там по прогнозам можно будет с 5 января.