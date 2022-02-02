Обнародованы темы для выпускных сочинений одиннадцатиклассников.

Согласны ли Вы с мыслью, что путешествие проясняет ум и лечит душу?

— Какое достижение научно-технического прогресса Вы считаете самым важным и почему?

— Почему человек идет на преступления, зная о наказании?

— Может ли произведение искусства (книга, музыка, фильм, спектакль) помочь в решении жизненных вопросов?

— Одинаково ли представление о счастье у разных людей?

— В комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений»э, — уточнили в минобразе.

Общие тематические направления:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

3. Преступление и наказание — вечная тема.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина.