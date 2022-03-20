Решившие свернуть свою работу в Саратовской области иностранные компании обязаны действовать в интересах работников.

Такое заявление сделал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Заявление в министерство труда и социальной защиты о временной отправке своих сотрудников в вынужденный простой с сохранением заработной платы подали три известные зарубежные компании.

Бусаргин отметил, что если фирмы желают продолжить свою деятельность, то у них имеются такие возможности. В случае сворачивания работы компании обязаны действовать в интересах работников.

Сотрудникам этих компаний, из которых вслух была названа только сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс», окажут помощь в трудоустройстве. Корме того, будет организована для них специальная горячая телефонная линия.