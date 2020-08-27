Известный саратовский блогер-урбанист Денис Жабкин изложил свою версию того. Что вчера происходило на встрече в администрации Саратова. Свои мысли он изложил в своем блоге.

— К сожалению мы так и не увидели ни проектов, ни схем, не услышали новых аргументов. Все как и тогда, когда убирали Кутякова. Главное — нет денег. Ну и ещё автомобилистам будет неудобно. Администрация настроена решительно. А пресс-релиз вообще удивил, — пишет Денис Жабкин.

По его словам, на аргумент замглавы по городскому хозяйству Максима Сиденко о том, что скоростной трамвай не может передвигаться ни по какой другой линии, кроме выделенной, общественники парировали, что выделенную линию можно построить где угодно, было желание.

Позиция мэрии по вопросу недостаточности пассажиропотока в Мирном переулке, никак не коррелирует с цифрами, представленными общественниками. По данным блогера, как раз-таки на Мирный и приходится основная масса садящихся в трамвай пассажиров.

— Аргументом снижение пассажиропотока быть не может. После закрытия этого участка вы потеряете весь этот пассажиропоток практически абсолютно. Останутся те, кто садился на следующих остановках. Нас пытались убедить, что люди готовы ехать с пересадками, ведь скоростной трамвай — он быстрый. И вообще большинство людей уже на Московской и Вавилова пересаживаются, — пишет блогер.

Разбивает Денис Жабкин и другие домыслы чиновников из мэрии.

— Итогом встречи стал уговор встретиться второй раз. Они изучат наши предложения, наши отсылки. А я бы ещё советовал открыть книгу «100 советов мэру», которая есть в администрации и прочитать главу про общественный транспорт. Там всё чётко написано. Что, как и почему. со страницы 134. Особенно стоит обратить внимание на главу 26 «Никогда не убирайте электротранспорт, а то авторы книги приедут снимать вас с должности», — резюмирует итог встречи блогер.

Напомним, на вчерашней встрече в администрации Саратова Максим Сиденко и его починенные пытались доказать общественникам, что трамвайные рельсы в Мирном переулке не нужны горожанам.