Испания передала саратовского вора икон российской полиции. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

18 февраля, правоохранительные органы Мадрида передали Евгения Волкова, разыскиваемого саратовского вора икон, сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Мужчина обвиняется в краже икон в Саратове в 2009 году. По версии следствия, Волков похитил из квартиры своего знакомого образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одна из икон была продана, а другая спрятана у него дома. В итоге было заведено уголовное дело, и на август назначено судебное заседание. Обвиняемый в суд не явился, уехав к своей матери в Испанию. По запросу ГУ МВД Саратовской области, он был объявлен в международный розыск.

Через некоторое время Интерпол передал информацию из Испании, что виновный отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Королевства. В январе текущего года испанская сторона решила передать его Российской Федерации, а позавчера Евгения Волкова сопроводили под охраной в Россию.