Сайт знакомств Mamba ко Всемирному дню блондинок развенчал, сложившиеся в обществе, стереотипы о женщинах со светлыми волосами.

Аналитики сайта опросили своих посетителей-мужчин и выяснили, насколько те верят мужчины в распространенные мифы о белокурых красавицах.

Первый миф, разрушенный респондентами, оказался стереотип о том, что мужчины более предпочитают женщин со светлыми волосами. По результатам опроса блондинки немного уступили брюнеткам: 48,4 процента мужчин охотнее поставили бы лайк брюнетке, 30,5 процента выбрали бы блондинку, а 21,1 процента рыжую девушку.

С мифом о легкомысленности блондинок не согласились 69,5 процента опрощенных. Лишь 30,5 процента мужчин считает, что это качество зависит от цвета волос.

Подавляющее большинство респондентов — 70 процентов опровергли устоявшееся мнение о неумении блондинок аккуратно водить автомобиль. Они заявили, что водительский навык не коррелирует ни с полом, ни с возрастом, ни уж тем более с «мастью».

Мнение о мягком и покладистом характере блондинок также не подтвердился: 82,5 процента мужчин ответили, что характер от цвета волос не зависит и не связан с брачными предложениями. Интересно, что такой щекотливый вопрос о том, что блондинки большие транжиры, чем брюнетки или рыжие, также был отринут: 74,8 процента мужчин ответили, что склонность к шопингу в целом присуща женскому полу вне зависимости от цвета волос.

А вот миф о беззащитности и наивности белокурых женщин подтвердился. 63,7 процента участников опроса считают, что из-за более светлого оттенка кожи и светлых локонов блондинки выглядят более беззащитно и наивно.

Большинство мифов, возникших вокруг образа блондинки, опрошенные мужчины связали с Мерлин Монро. Почти 80 процентов мужчин ответили, что комедия «Джентльмены предпочитают блондинок» повлияла на образ светловолосых женщин в целом.