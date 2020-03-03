На пресс-конференции ПАО «Сбербанка» в Самаре рассказали, сколько времени в день уходит у пользователей на оплату товаров и услуг.

Наш корреспондент с места событий сообщил, что председатель поволжского банка Александр Анащенко заявил, что в среднем в сутки люди тратят порядка двух минут на операции по оплате.

По его словам, ЭКО решения Сбербанка пересекаются с решениями других компаний, и помогают удовлетворить основные потребности клиентов. К тому же, для корпоративных пользователей существуют дополнительные функции: снижение рисков, аналитика для роста продаж, управление персоналом и оптимизация затрат.

— Большое значение для нас составляет создание экосистемы и создание решений для государства — рассказал Анащенко. — Мы делаем это для того, чтобы двигать наших клиентов к новым горизонтам.

Сбербанк реализует один из проектов — умный детский сад в Самаре. Там автоматизирована система климат-контроля, которая не только экономит ресурсы, но и улучшает здоровье людей. В других регионах активно реализуются другие проекты: безналичная оплата проезда, голосовая запись рецептов в больницах, цифровая система обслуживания в библиотеках вузов, дорожные карты по цифровизации.

Для предпринимателей тоже проводят не мало полезных мероприятий. Одними из таких являются «Зеленая неделя», а еще при поддержке Сбербанка проводятся фестивали, дни городов, а также благотворительные концерты «Знаменитости детям».

Анащенко отметил, что компания бережно относится к экологии и вводит ряд проектов по ее сохранению. Так, активно внедряется безбумажный документооборот.

Зампред Сбербанка Светлана Арнаутова рассказала, что сейчас особое внимание уделяется персонализации клиентов:

— Анализ предпочтений клиентов позволяет улучшить интерфейс мобильного банка, упростить пользование услугам, максимально сокращая время затраченное на работу в приложении.

Кроме того, заметен рост клиентов до 18 лет, для которых предлагаются особые банковские карты.

За 2019 год Сбербанком было выдано 819 тысяч потребкредитов на общую сумму 158 миллиардов рублей. 56 тысяч семей за год получили ипотеку Сбербанка, а общий объем жилищных кредитов составил 79 миллиардов рублей.

Кроме того, предлагаются новые проекты по кладам. Например, уже работает особый накопительный счёт. А к 8 марта появится продукт «Лови весну» с повышенной ставкой.