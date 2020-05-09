Десятки тысяч флагов украсили улицы и окна домов в Саратове и районах области. Акция, приуроченная ко Дню Победы, призвана организовать всероссийский флешмоб, основная цель которого – показать единение населения. Партия «Единая Россия» выступила соорганизатором акции, направив 30 тысяч флагов на украшение улиц города и окон домов в Саратове и области.

В сложившихся эпидемиологических условиях в связи с опасностью распространения коронавируса нет возможности проводить массовые акции, проходить по улицам городов и сёл с флагами России. Сегодня они развешаны в окнах и на балконах домов, административных зданий. Среди прочих в цвета триколора окрасился и Ленинский район Саратова. Здесь по инициативе секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева сотни флагов были переданы учреждениям образования, здравоохранения, а также жителям. Подвиг наших предков навсегда останется примером стойкости, мужества и отваги. Поэтому флаги также были переданы тем, кому мы благодарны за Победу, мирное небо и свободу нашего народа.

— Приятно видеть, что, несмотря на то, что все мы находимся дома, молодое поколение сохраняет традиции, чувство патриотизма и любви к своей Родине. Я искренне желаю нашим детям, внукам и правнукам никогда не узнать ужаса войны и жить в мире и благополучии, – поблагодарив за поздравления, отметила труженик тыла Раиса Беспалова, проживающая на территории Ленинского района. В её окне, как и десятках тысяч других окон, сегодня вывешен флаг России, символизирующий единство всех народов нашей страны.