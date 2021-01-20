Производитель мясных, молочных и хлебобулочных изделий вышел на рынок горячего питания в регионе.

Хотите вкусно есть? А еще — есть полезно? Для своих маленьких детей, наверное, выберете сразу оба параметра. Тем более, что в Саратовской области недавно этим занялось ООО «Успехъ», которое работает с 2011 года. Сегодня это уже целая группа компаний, которая имеет собственное производство и поставляет питание в школы и детсады в Энгельсском и Вольском районе и в городе Саратове.

Хлеб, изготовление любые хлебобулочных изделий – «Наш хлеб». Мясо, его разделка и изготовление колбасных изделий — фирма «Старинные рецепты». Сливочное масло, молоко, кисломолочные продукты — Хвалынский маслодельный завод.

Все эти производители трудятся в единой группе компаний, где ООО «Успехъ» выступает организатором питания для детсадов и школ. Все вместе они обеспечивают горячее питание детей из качественных продуктов местного, саратовского производства.

Что касается свежести продукции – «Успехъ» действительно выигрывает по сравнению с другими поставщиками, которые везут товар из других регионов или перекупают его «на склад» у местных производителей. Дело в том, что для «Успеха» все готовится его производствами под заказ — и молоко и мясо, и хлебобулочные изделия.

Как собственники производства, они легко и быстро перестраиваются под задачи и потребности образовательных учреждений в горячем питании и поставках продуктов. К примеру, садики покупают мясо на кости – пожалуйста, при этом мясной цех специализируется на бескостном мясе. Здесь достаточно мощностей, чтобы готовить и поставлять такой вид продукта, который требуют именно в школе или детсаду. Кстати, мясо поставляют фермерские хозяйства только Саратовской области.

Пекарня «Наш хлеб» с 2014 года полностью работает на германском и итальянском оборудовании на муке высокого качества исключительно из саратовского Заволжья. Тут выпекают вкуснющие батоны, но если школам нужны супербулочки – уже делают.

По овощам заключены договора с производителями Саратовской области. В феврале «Успехъ» запускает цех по производству очищенных и упакованных овощей – все будет свежее и подготовлено по единым стандартам. Никаких вопросов не будет у школ и детсадов по поводу чистки и количества отходов с овощей, все закупленное — в готовку.

Молоко поставляется из Хвалынского района, который называют саратовской Швейцарией по схожести природных условий и экологии.

— Когда мы начинали свою работу несколько лет назад, то маслодельному заводу не хватало молока. А сегодня даже в индивидуальных домашних хозяйствах под нас держат уже по 8-10 коров! Наша масломолочная продукция делается именно из цельного молока от хвалынских буренок, а не из неизвестных смесей и порошков, — рассказала директор ООО «Успехъ» Наталья Фролова.

Группа компаний, которую представляет «Успехъ», постоянно отмечается за качество продукции на различных выставках. К примеру, Хвалынский маслодельный завод был неоднократным победителем российской выставки «Золотая осень», завоеваны золотые и серебряные медали за масло и молочную продукцию. Компании — участники выставки «Зеленая неделя» в Берлине.

Деньги, которые вкладывают владельцы «Успеха» в производство, в организацию рабочих мест, остаются в Саратовской области — поставщики и производственные площадки платят налоги в бюджет области. По сути, все сотрудники «Успеха» и компаний производителей обеспечивают питанием детей в Саратовской области, в том числе, своих детей.

— Помните, был такой слоган — «Продукт от поля до прилавка» от одного производителя? Вот у нас тоже, только «от поля — до тарелки» в детсаду или школе, и самое лучшее для своих детей, — уверена Наталья Фролова.