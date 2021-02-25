Председатель госдумы России Вячеслав Володин встретился с детьми-сиротами Саратовской области, которые стоят в очереди на получение жилья.

Он рассказал о планах по решению этой тяжелой проблемы. Так, в течение марта на увеличение финансирования программы будут выделены средства из привлеченных источников — 225 миллионов рублей.

Володин предложил в этом году найти еще 700 миллионов рублей, чтоб увеличить общую сумму программы в этом году до 1,700 миллиарда. Половину планирует найти сам Володин, половину — регион.

Он поставил задачу — обеспечить в этом году жильем 1,5 тысячи детей-сирот региона. А поставить окончательно точку в решении этой проблемы в 2023 году.