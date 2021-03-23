Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал об ограничениях, которые вводятся из-за коронавируса.

Он отметил, что необходимо следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции населением. А также разъяснять гражданам о прививках и возможности защитить свое здоровье без записи.

— Если смотреть на перспективу, то глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает расширение мероприятий на свежем воздухе ближе к лету. Но это станет возможным, если граждане не будут нарушать действующих правил. А значит, не расслабляемся, — сказал глава региона.