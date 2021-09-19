Жители Саратова пожаловались в группах социальных сетей на странную густую пену, которая приплыла к берегу Саратова. Множество сообщений о ней начали появляться сегодня, 19 сентября.

Волга принесла к берегу плотную, белую пену. Судя по фото, саратовцы заметили такое явление на набережной Космонавтов.

Как рассказывают очевидцы, необычная пена плотная, густая и с комками. Она не тает и держится в течение многих часов. Из-за этого местные жители уже начинают паниковать, опасаясь за экологическую обстановку в Саратовской области.

Другие пользователи в комментариях под постами сообщили, что до этого такая же пена несколько дней стояла у села Широкий Буерак в Вольском районе.

Однако один из саратовских рыбаков отметил, что такое явление он видит впервые.