Саратовский аэропорт «Гагарин» доведут до второй категории метеоминимума к октябрю текущего года. Об этом пишут сторонники Вячеслава Володина в Инстаграм.

По информации в посте, Росавиация выделит 352 миллиона рублей на развитие воздушной гавани, а именно на доведение ее до II категории ICAO.

Работы в отношении системы светосигнального и радиотехнического оборудования должны завершится согласно документации в октябре. Подрядчик уже определен, — пишут сторонники.

В ноябре прошедшего года спикер ГД говорил, что средства уже нашли, осталось только время, связанное с выполнением этих работ.

Сейчас светосигнальное оборудования международного аэропорта позволяет осуществлять посадку лишь по I категории с относительной высотой принятия 60 метров и при дальности видимости на ВПП не менее 550 метров. При II категории «Гагарин» сможет принимать самолеты от 30 метров при видимости от 350.

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