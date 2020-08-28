Паспорта готовности к отопительному сезону выданы 538 социальным учреждениям, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент проверены жилые дома, социальные и городские объекты по готовности к отопительному сезону.

Практические на всех теплосетях города протяженностью в 730 километров проведены гидравлические испытания.

ПАО «Т Плюс» обещает выполнить техническое перевооружение участков тепломагистралей. Также ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают отключать воду жителям города для замены и ремонта запорной арматуры.