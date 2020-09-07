В Саратовской области вовсю готовятся к наступлению холодов, вот только некоторые главы районных администраций все еще бездействуют. Свое недовольство к беспечности администрации на очередном совещании выразило руководство государственной жилищной инспекции.

На сегодняшний день без учета Саратова готовность жилых фондов к отопительному сезону во всем регионе составляет лишь 60,3 процента. В Саратове же отчитались о готовности к отопительному сезону 39,6 процента организаций.

Абсолютное безразличие в подготовке к включению отопления выразили администрации Воскресенского, Екатериновского, Романовского и Самойловского районов – от них не поступило ни одного паспорта готовности. Абсолютными лидерами, предоставившими всю необходимую документацию, стали Духовницкий, Перелюбский, Турковский районы и поселок Михайловский.

Руководство инспекции спешит напомнить чиновникам, что отчитаться об абсолютной готовности необходимо до 15 сентября.

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