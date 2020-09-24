В Саратовской области готовность муниципалитетов к отопительному сезону составляет 98 процентов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев на заседании Правительства области.

Технически готовы 3,176 тысячи теплоисточников (99 процентов), 2,325 тысячи километров теплосетей (98 процентов), 297 ЦТП (99 процентов), 4,685 объектов соцсферы (99 процентов), 13,371 тысячи многоквартирных домов (94,2 процента).

К зиме готов 21 район региона.

Напомним, что решение о включении отопления в районах принимают органы местного самоуправления исходя из температуры. То есть в случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха опустилась ниже отметки в восемь градусов.