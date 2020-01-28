К вечеру в Саратовскую область придет снегопад и усиление ветра, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

В регионе возможно усиление юго-восточного ветра до 15 метров в секунду, метель, местами на дорогах снежные заносы и Гололедица. Утром и днем в среду, 29 января в Саратове ожидается сильный снег и метель.

Автоинспекция по Саратовской области предупреждает об ухудшении погодных условий и ограничении видимости из-за снегопада. С выпадением снега, водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а лучше — не выезжать за пределы населенных пунктов, до окончания непогоды.