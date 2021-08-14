Утонувшим оказался 55-летний мужчина, который отдыхал на пляже. 

Падчерица попавшего в беду жителя Вольска рассказала о трагедии в соцсетях.

«Вчера поехали купаться за Волгу на пляж. Мой отчим плавал себе спокойно, рядом была молодежь.

Думали, ну, вроде купаются, стоят на ногах, значит, неглубоко.

Походу, попал в яму, а около него ещё и лодка проехала, начал кричать… Мы с мамой за ним. Смотрим, уже почти его не видно», — утверждает женщина в группе «Подслушано в Вольске» ВКонтакте. 

По мнению родственницы погибшего, мужчине просто никто не захотел помочь. Загоравшие якобы не обратили на него никакого внимания.

«Господи , мы не смогли его спасти…. Кричали, никто даже не подошёл. Сейчас моя мама в истерике», — продолжает убитая горем женщина.

Тело утонувшего удалось достать из воды только через сутки. Сообщается, что он не доплыл до берега буквально нескольких метров. 

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