Накануне, 21 сентября, в поселке Юбилейный Волжского района Саратова в полицию сообщили о заложенной бомбе в машине. Информация об этом сразу же распространилась среди любопытных местных жителей.

Примерно в 20:00 группа разминирования ОМОНа Росгвардии и полиция прибыли на вызов на улице-дублере Усть-Курдюмской улицы.

Территорию вокруг «опасной» машины сразу же оцепили. На месте работали сотрудники безопасности со специально обученными собаками.

Спустя час работ взрывного устройства обнаружено не было. Оцепление убрали, машину оставили в покое. Очевидцы происшествия разместили информацию об этом в группах социальных сетей.

Напомним, что за несколько дней до этого неизвестные также «заминировали» администрацию Саратовского района. То сообщение тоже оказалось ложным.