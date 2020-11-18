«Ростелеком» построил оптическую сеть связи в секторе малоэтажной застройки в Вольске Саратовской области. Более 1,7 тысячи семей получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

— В Вольске мы проложили более 30 километров оптических линий. Современными сетями связи охвачены 58 улиц. Жители коттеджей могут выходить в интернет с помощью любых мобильных устройств, удаленно работать, дистанционно получать образование и пользоваться различными онлайн-сервисами, — говорит и. о. директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

— Несмотря на сложные условия – гористую территорию города, – “Ростелеком” расширяет сеть связи в коттеджных микрорайонах. Это очень значимый социальный проект, позволяющий жителям получить доступ к цифровым технологиям, — отмечает первый заместитель главы администрации Вольского района Роман Галицкий.

Сотрудники компании прокладывают к каждому коттеджу индивидуальную оптическую линию, настраивают сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому и помогают с активацией цифровых устройств. Теперь жители могут пользоваться интернетом на скорости до 500 мегабит в секунду, играть в онлайн-игры, смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов видеосервиса Wink на разных экранах и управлять просмотром передач: ставить на паузу, перематывать, пользоваться архивом и функцией записи.

При помощи видеонаблюдения от «Ростелекома» владельцы коттеджей могут контролировать обстановку в помещении в отсутствие хозяина. Камеру легко установить в доме, на садовом участке, рядом с гаражом или у входа на территорию.

— Очень удобно, что можно подключить сразу всё необходимое, в первую очередь быстрый интернет, он очень важен для удаленной работы и учебы. Внутренняя видеокамера помогает наблюдать за тем, что происходит в доме, если мы отлучились. А видеосервис Wink теперь отвечает за семейные киносеансы: в коллекции фильмов есть что посмотреть и родителям, и детям, — рассказывает жительница Вольска Ольга Кязымова.

Каждая семья может подобрать пакет сервисов по своим запросам. Популярностью у жителей коттеджей пользуется комплексное предложение «Технологии выгоды. PRO», включающее доступ к интернету на скорости до 300 Мбит/с, мобильную связь — две тысячи минут, 500 SMS и 100 гигабайт мобильного трафика, 227 каналов и 10 тысяч фильмов и сериалов видеосервиса Wink.

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