Сегодня, 20 марта, на железнодорожном вокзале Саратова состоялась встреча руководителей ПривЖД с заместителем министра транспорта Саратовской области Иваном Козаченко. В ходе инспекционной проверки оценивалось качество противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на вокзале для безопасности пассажиров.

Сотрудниками Приволжской дирекции железнодорожных вокзалов был реализован целый комплекс профилактических мер. В частности, увеличена кратность проведения уборок с применением дезинфицирующих средств, в залах ожидания установлен режим проветривания. На информационных стендах размещены памятки для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Данная информация также транслируется по громкой связи. Работники, задействованные в организации обслуживания пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками. На территории вокзала установлены посты антисептической обработки рук, предусмотрена возможность дистанционного измерения температуры при помощи инфракрасных градусников.

– Лично я удовлетворён принятыми мерами. Мы видим, что на железнодорожном вокзале проводятся все необходимые мероприятия. Надеемся, что совместными усилиями мы минимизируем распространение инфекции, – подытожил Иван Козаченко.