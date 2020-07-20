Саратовская кадетская школа №2 имени В. В. Талалихина выиграла во всероссийском конкурсе «Лидеры отрасли РФ».

— Конкурс проходил с 29 октября 2019 по 27 марта 2020 года. На электронный стенд мы выставили свои достижения и способности. Зрители смотрели подготовленный нами видеоролик о борьбе с наркотиками, оценивали его. Также на конкурсе мы рассказали о встречах с ветеранами, с организацией «Боевое братство», о праздниках 23 февраля, День матери и другие, — рассказал директор школы Вадим Богданов.

За победу образовательное учреждение удостоили удостоверения «Лидер отрасли».

Также школу оценили и на других конкурсах всероссийского уровня. На IV Невской образовательной ассамблеи ее признали лучшей кадетской школой. На II Педагогическом всероссийском съезде школу наградили дипломом лауреата как территория воспитания гражданина и патриота России. Самого Вадима Богданова тоже наградили как лидера в образовании за обучение и воспитание.

Помимо всех наград образовательное учреждение успевает проводить хорошую учебную работу. По итогам учебного года 2019-2020 из кадетской школы выпустился золотой медалист, несмотря на трудность обучения в условиях самоизоляции из-за коронавируса.