Глава Чечни выразил свое уважение главе Русской православной церкви.

— Дорогие друзья! Искренне поздравляю с днем рождения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла!

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Это человек с глубоким религиозным образованием, богатым жизненным опытом, твёрдыми принципами. Он посвятил свою жизнь распространению идеалов добра и милосердия.

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Патриарх Кирилл вносит весомый вклад в укрепление межрелигиозного диалога. Способствует обеспечению гармонии и согласия между представителями различных вероисповеданий и народов.

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Желаю Патриарху Кириллу благополучия и успехов! — написал Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале в связи с 75-летием Патриарха.