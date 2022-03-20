Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал вечером 20 марта в своем Телеграм-канале видео с убитым чеченцем украинским бойцом.

— Часто читаю, как чеченских бойцов обвиняют в бездействии или в том, что они идут вторым или даже третьим эшелоном. Или что они только снимают видео с мирными жителями, а в настоящих боях не участвуют.

Я не хотел демонстрировать подобные кадры, да и не собираюсь это делать более по этическим соображениям. Но логическую точку именно в этом вопросе поставить хочется. Таких съёмок с места боевых действий с уничтоженными бандеровцами очень много, но я не хочу уподобляться нацикам и публиковать подобное регулярно.

Закидываю это видео, чтобы вы знали, видели, — не без гордости сообщает Кадыров.