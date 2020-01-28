Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в кафе Татищевского района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Так, в заведении «Катюша» на Московском шоссе, 1 села Полчаниновка правоохранители выявили неисправную систему оповещений, не соответствие требованиям законодательства эвакуационных выходов и частично отсутствуют пожарные извещатели.

Прокурор подал в суд иск об устранении нарушений, который был удовлетворен.

Однако ответчик был не согласен с решением и подал апелляцию. Орган высшей власти не стал менять своего решения.