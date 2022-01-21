Огромные сосульки над входом в кафе на улице Вольская в Саратове грозят упасть на головы людей в любой момент.

— Прогулялся по ул. Вольская от пр. им. Кирова до Московской. Серия сосулек и нависшей наледи над магазинами, кафе и на ступенях впечатляет. Особо хочется отметить сосульки на Вольской, 97, высота этажа там составляет около 5 метров. В этот размер и вписываются сосульки над кафе «Сулугуни. «Добро пожаловать, у нас смерть при входе и бесплатно, друзья», — пишет в соцсети Facebook житель Саратова Юрий Владимирович Гавриличев.

Саратовчанка Марианна Гончаренко подтверждает опасения автора поста:

— Ужасно, и все это на каждой улице. На кого бог пошлёт, как говорится. По Чапаева от БелоглинскоЙ Сосульки над всем тротуаром висят, вообще не обойти.