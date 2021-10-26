Обнародован график работы организаций в нерабочие дни, объявленные губернатором области Валерием Радаевым с 27 октября по 7 ноября.

Органы исполнительной власти и местного самого управления:

Работают в штатном режиме, руководителям необходимо определить численность сотрудников, обеспечивающих функционирование этих органов.

Здравоохранение:

Поликлиники и иные структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, будут работать:

в рабочие дни (27-29 октября, 1-3 ноября) — с 8:00 до 20:00 часов;

в выходные и праздничные дни дежурным персоналом (30-31 октября, с 4-7 ноября) — с 9:00 до 17:00 часов по графику.

Для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях — в круглосуточном режиме согласно графику.

Отрасли социальной защиты области

Учреждения социальной поддержки населения работают в штатном режиме, прием граждан осуществляется по предварительной записи, консультации граждан — в режиме телефонной связи.

Центры занятости населения осуществляют прием документов в дистанционном формате с применением информационных систем (портал госуслуги), прием граждан осуществляется по предварительной записи, консультации граждан — в режиме телефонной связи.

Комплексные центры социального обслуживания населения – социальные работники, оказывающие социальные услуги на дому – в штатном режиме.

Стационарные учреждения – в штатном режиме.

Социально-оздоровительные и реабилитационные центры – в штатном режиме до даты окончания текущего заезда.

Остальные учреждения организуют график дежурств с целью поддержания функционирования учреждения.

Отрасли физической культуры и спорта

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Саратовской области будет приостановлено проведение тренировочного процесса.

В фитнес-центрах, плавательных бассейнах и аквапарках с 29 октября по 11 ноября 2021 года доступ посетителей будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Отрасли культуры области

По театральным и концертным организациям, Цирк – 50 % заполняемости при наличии QR-кода.

По музеям, библиотекам – одиночное посещение при наличии QR-кода.

Отрасли образования области

В детских садах в период с 27 по 29 октября, с 1 по 3 ноября 2021 года организована работа дежурных групп. Формированием списком занимается администрация дошкольных учреждений.

В школах области (в т.ч. с триместровой моделью) в период с 27 октября по 7 ноября пройдут (осенние) каникулы;

В учреждениях дополнительного образования в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года пройдут дополнительные каникулы.

Для вузов, расположенных на территории области, выбран формат обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

МФЦ:

с 27 октября по 29 октября – все центры области работают в обычном режиме в соответствии с действующим графиком.

30 октября, 1 ноября – 6 ноября: МФЦ работает только на регистрацию и подтверждение учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на обеспечение возможности переписи населения (переписчик располагается в каждом подразделении МФЦ), в том числе в части предоставления рабочих мест для самостоятельной переписи через портал Госуслуг.

31 октября, 7 ноября – выходной день для всех подразделений МФЦ.

8 ноября – все центры региона возобновят работу в стандартном режиме в соответствии с действующим графиком.

Отделы ЗАГС

В период с 27 октября по 7 ноября 2021 года для структурных подразделений управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области установлены индивидуальные рабочие дни, а также для территориальных отделов ЗАГС области единые рабочие дни — 30 октября и 6 ноября 2021 года.

Дополнительно территориальные отделы ЗАГС и специализированные отделы будут осуществлять прием граждан в другие нерабочие дни, в случае если на данные дни ранее поданы заявления граждан на оказание государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.