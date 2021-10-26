Обнародован график работы организаций в нерабочие дни, объявленные губернатором области Валерием Радаевым с 27 октября по 7 ноября.
Органы исполнительной власти и местного самого управления:
Работают в штатном режиме, руководителям необходимо определить численность сотрудников, обеспечивающих функционирование этих органов.
Здравоохранение:
Поликлиники и иные структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, будут работать:
в рабочие дни (27-29 октября, 1-3 ноября) — с 8:00 до 20:00 часов;
в выходные и праздничные дни дежурным персоналом (30-31 октября, с 4-7 ноября) — с 9:00 до 17:00 часов по графику.
Для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях — в круглосуточном режиме согласно графику.
Отрасли социальной защиты области
Учреждения социальной поддержки населения работают в штатном режиме, прием граждан осуществляется по предварительной записи, консультации граждан — в режиме телефонной связи.
Центры занятости населения осуществляют прием документов в дистанционном формате с применением информационных систем (портал госуслуги), прием граждан осуществляется по предварительной записи, консультации граждан — в режиме телефонной связи.
Комплексные центры социального обслуживания населения – социальные работники, оказывающие социальные услуги на дому – в штатном режиме.
Стационарные учреждения – в штатном режиме.
Социально-оздоровительные и реабилитационные центры – в штатном режиме до даты окончания текущего заезда.
Остальные учреждения организуют график дежурств с целью поддержания функционирования учреждения.
Отрасли физической культуры и спорта
В организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Саратовской области будет приостановлено проведение тренировочного процесса.
В фитнес-центрах, плавательных бассейнах и аквапарках с 29 октября по 11 ноября 2021 года доступ посетителей будет осуществляться только при наличии QR-кода.
Отрасли культуры области
По театральным и концертным организациям, Цирк – 50 % заполняемости при наличии QR-кода.
По музеям, библиотекам – одиночное посещение при наличии QR-кода.
Отрасли образования области
В детских садах в период с 27 по 29 октября, с 1 по 3 ноября 2021 года организована работа дежурных групп. Формированием списком занимается администрация дошкольных учреждений.
В школах области (в т.ч. с триместровой моделью) в период с 27 октября по 7 ноября пройдут (осенние) каникулы;
В учреждениях дополнительного образования в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года пройдут дополнительные каникулы.
Для вузов, расположенных на территории области, выбран формат обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
МФЦ:
с 27 октября по 29 октября – все центры области работают в обычном режиме в соответствии с действующим графиком.
30 октября, 1 ноября – 6 ноября: МФЦ работает только на регистрацию и подтверждение учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на обеспечение возможности переписи населения (переписчик располагается в каждом подразделении МФЦ), в том числе в части предоставления рабочих мест для самостоятельной переписи через портал Госуслуг.
31 октября, 7 ноября – выходной день для всех подразделений МФЦ.
8 ноября – все центры региона возобновят работу в стандартном режиме в соответствии с действующим графиком.
Отделы ЗАГС
В период с 27 октября по 7 ноября 2021 года для структурных подразделений управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области установлены индивидуальные рабочие дни, а также для территориальных отделов ЗАГС области единые рабочие дни — 30 октября и 6 ноября 2021 года.
Дополнительно территориальные отделы ЗАГС и специализированные отделы будут осуществлять прием граждан в другие нерабочие дни, в случае если на данные дни ранее поданы заявления граждан на оказание государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.