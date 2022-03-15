Клиентская служба «Ростелекома» получает много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Как известно, введены санкции в отношении ряда российских банков, включая выпущенные ими карты платежных систем Visa и MasterCard, а также ограничена работа сервисов Google Pay и Apple Pay для пользователей из России. Перестанет работать и оплата подписок, оформленных в магазинах приложений Google Play и App Store.



Банковские карты

Все банковские карты, выпущенные российскими финансовыми организациями, включая международные системы Visa и MasterCard, продолжают работать на территории России без ограничений. Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги «Ростелекома» на сайте компании (без регистрации — нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента и мобильном приложении «Мой Ростелеком». Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах оплаты и банкоматах, отделениях «Почты России» и салонах связи (наличие и размер комиссии зависит от условий конкретной организации).

Напоминаем, что можно округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) — переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.

Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках — для удобства совершения платежа рекомендуем сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.

Бесконтактные платежные сервисы

К сожалению, оплата услуг через сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступна. Однако существуют альтернативные способы бесконтактной оплаты. На сайте «Ростелекома» услуги можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется). Скоро сервис будет доступен для пользователей личного кабинета «Ростелекома».

Samsung Pay официально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с использованием карт «Мир».

Оплата подписок на видеосервис Wink в Google Play и App Store

Возможность оплаты покупок и подписок в Google Play и App Store с использованием карт российских банков в настоящее время закрыта. На данный момент можно выбрать следующие варианты сохранения подписки.

1. Оплата подписок Wink банковской картой — самый надежный способ.

Для Wink рекомендуется отключить продление подписок в App Store и Google Play и

оформить подписку с использованием банковской карты (принимаются карты систем

Visa, MasterCard и «Мир», выпущенные российскими банками) в личном кабинете

клиента видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке. Обратите внимание: уже оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца срока их действия.

2. Оплата подписки со счета Apple ID , который можно пополнить двумя способами.

Пополнить счет можно по следующей схеме: App Store → Ваша аватарка в правом

верхнем углу → «Пополнить счет Apple ID».

Второй способ пополнения Apple ID — покупка подарочного сертификата (доступна в

ряде банков — уточняйте в своей финансовой организации) с последующей его

активацией в App Store.

3. Оплата со счета мобильного телефона в App Store и Google Play .

МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах

инструкции, как подключить оплату покупок и подписок в сервисах Apple (App Store,

Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei AppGallery с личного счета

абонента мобильной связи.

Как платить с мобильного счета в Google Play:

-войти в настройки своего аккаунта;

-зайти в раздел «Платежи и подписки»;

-выбрать «Способ оплаты»;

-нажать на пункт «Добавить оператора связи»;

-ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев устройств Huawei:

-войти в настройки аккаунта;

-зайти в раздел «Платежи и покупки»;

-нажать на пункт «Мобильный платеж»;

-нажать «Добавить»;

-ввести мобильный номер.

Как привязать телефон в сервисах Apple:

-в настройках устройства зайти в раздел App Store;

-нажать на Apple ID;

-зайти в раздел «Управлять способами оплаты»;

-выбрать «Добавить способ оплаты»;

-нажать на пункт «Мобильный телефон»;

-ввести номер.

Нет гарантий, что оплата с помощью указанных способов будет работать в будущем.

Поэтому для надежной своевременной оплаты подписок рекомендуем привязать

банковскую карту в личном кабинете клиента Wink на сайте www.wink.ru.

В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг «Ростелекома»

информация об этом будет оперативно опубликована на официальном сайтекомпании.