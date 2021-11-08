Не всегда банки предъявляют строгие требования к заемщикам.

Некоторые кредитные организации готовы предоставить деньги клиентам, не имеющим идеальных характеристик. Речь идет о стаже работы, размере доходов, качестве кредитной истории, наличии других кредитов. При обращении к такому кредитору можно быть уверенным, что необходимая сумма денег будет получена. При помощи такого лояльного банка можно не только решить финансовый вопрос, но и исправить кредитную историю. При этом клиенту не нужно подтверждать свою платежеспособность залогом или поручительством.

Недостатки у таких программ также бывают. Не все банки готовы одобрить абсолютно все заявки, поэтому гарантии в получении кредита не существует. Чаще всего подобная услуга доступна постоянным благонадежным заемщикам, которые уже не первый год сотрудничают с данной кредитной организацией. Достаточно сложно будет оформить кредит на крупную сумму или длительный срок. Потому что чем меньше требований к клиенту, тем более невыгодные условия будет предлагать банк, в том числе повышенную процентную ставку. Таким образом учреждение пытается сократить свои риски по невозврату долга.

Как найти лояльного кредитора и быстро получить необходимые средства? Этот вопрос интересует многих клиентов, особенно неоднократно получивших отказ в других банках. Предложений на рынке кредитования достаточно много, требуется сравнить их по многим параметрам, чтобы выявить наиболее выгодное и подходящее. В условиях ограниченного времени, если нужно срочно решить проблему, заниматься подобным анализом мало кто будет.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» предоставляет доступ к различным тематическим рейтингам банков, которые помогают сэкономить время и быстро оформить кредит без отказа . Пользователь может сделать отбор по различным параметрам, в том числе по сумме, размеру процентной ставки, качеству кредитной истории, возрасту заемщика, отсутствию залога, скорости рассмотрения заявки. Полученный список поможет без труда сделать выбор и перейти по прямой ссылке на сайт банка для заполнения заявки.

Также посетители сайта смогут оценить другие полезные функции:

Тщательная проверка контента перед размещением

Своевременная актуализация данных

Бесплатный доступ к индивидуальному кредитному рейтингу заемщика

Онлайн-консультации от специалистов проекта по вопросу выбора финансовых услуг

Отсутствие навязчивой рекламы

Обратите внимание, что некоторые категории клиентов не смогут оформить кредит в любом банке. Кредитование недоступно для физических лиц, признанных банкротами или находящихся в процессе рассмотрения заявления о банкротстве. Невозможно взять новый кредит при наличии текущей просроченной задолженности, особенно длительной или по которой было судебное разбирательство. Также не сможет стать заемщиком клиент без трудоустройства и постоянного дохода, не достигший совершеннолетия, не имеющий регистрации на территории РФ.