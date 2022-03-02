Деньги должны работать — это азбучная истина. К сожалению, в наше нестабильное время, рядовой гражданин все реже ставит вопрос приумножения своего капитала. Многие просто ищут способы, чтобы хотя бы сохранить свои денежные средства от их обесценивания вследствие инфляции. Один из способов не потерять нажитое непосильным трудом − сделать банковские вклады, накопительные вклады, депозиты.

Банковский и накопительный вклады

Накопительный счет — счет, открытый в банке, на который можно вносить или с которого можно снимать деньги в любой момент. С его помощью можно также получать определенный доход от процентов. Банковский вклад — некоторая сумма денежных средств вкладчика, которую он временно передает банку для хранения и получения дохода в виде процента.

Что такое депозит

Депозит − деньги, документы, прочие ценности, передаваемые банку на сбережение. Такие активы могут передаваться банкам с целью извлечения прибыли на определенных условиях. Депозиты доступны и физическим, и юридическим лицам. При хранении металлов или акций невозможно частичное снятие средств.

Плюсы и отличия Главное преимущество вкладов − хранение сбережений, без риска их потерять, тогда как деньги, лежащие «под подушкой» можно потерять в любой момент. Банки принимают участие в специальных программах защиты вкладчиков. Если такая финансовая организация прогорит, ее клиентам вернут их денежные средства через фонды гарантирования вкладов. Банкротство происходят редко, тем более, что у граждан есть выбор и они могут передавать свои сбережения на хранение серьезным банкам.

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