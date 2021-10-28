Аэротруба – относительно новое развлечение для России. Такой аттракцион подойдет не только для любителей экстремального развлечения, но и для профессиональных спортсменов парашютистов и вингсьютеров, желающих отработать свои навыки.

«ГАГАРИН-FLY» — единственная в Поволжье аэротруба закрытого типа, не берущая воздух из внешних источников. О том, что такое аэротруба и кто готов посещать ее рассказал основатель проекта Станислав Малюгин.

Идея построить аэротрубу ему пришла не как бизнес-проект, а как возможность спокойно заниматься своим любимым делом – парашютным спортом. Когда Станислав только начинал строительство он не подозревал, что этот проект настолько масштабен. Возведение аэротрубы началось в марте 2020 года, 13 сентября того же года она уже была готова принять первых посетителей.

Аэротруба – это первым делом спортивный тренажер, необходимый для занятия парашютным спортом. Новичок, выпрыгнув из самолета, не сразу сможет принять стабильное положение, необходимое для правильного раскрытия парашюта. Не имея жесткой опоры, человек летит вниз камнем, и стабилизироваться в подвешенном состоянии может оказаться для новичка непосильной задачей. Аэротруба не только позволяет отработать на практике стабилизацию в повешенном положении, но и дает возможность парашютистам отрабатывать воздушные трюки, не поднимая в воздух самолет.

В Феврале текущего года проект Станислава выиграл премию «Делай на 100» центра «Мой бизнес». Ему вручили 100 тысяч рублей, которые можно потратить на рекламную компанию в интернете. Команда проекта сняла рекламные фото и видео материалы и запустила контекстную рекламу в Яндекс и Google. По словам Станислава без поддержки центра «Мой бизнес», они бы не решились запустить кнтекстную рекламу в интернете. Сейчас же для него очевидно, что на ней не стоит экономить.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.