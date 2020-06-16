В Саратовской области в течение июня родителям вместе с детьми предлагают сыграть в онлайн-игру «На пути железнодорожном будь предельно осторожным».

Генеральный партнер игры — Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Победителей будет сразу десять человек, набравших максимальное количество баллов.

Игра будет включать четыре несложных задания: загадка-картинка «Найди ошибки художника», творческий конкурс, установка приложения и «профессия будущего».

Присоединиться к онлайн игре можно и со второго задания!!!

За каждый этап прохождения будут присваиваться баллы. Методика присвоения и количество баллов будет расписана в каждом задании. Поэтому отслеживать свои результаты будет легко.

Игра будет идти в сети Instagram на страничке «Комсомольская правда – Саратов» @kp_saratov .

Обязательное условие участия:

быть подписанным на все аккаунты партнеров в сети Instagram

@s_surpraize

@kp_saratov

В пост-ответ участника онлайн-игры нужно сопроводить хештегом #БезопасностьвместесРЖД.

Как уже было сказано, 10 участников онлайн-игры «На пути железнодорожном будь предельно осторожным», набравших в сумме наибольшее количество баллов, получат подарки от генерального партнера игры — Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Еще 30 участников получат поощрительные призы.

Кроме этого, одному счастливчику, прошедших все четыре задания, достанется специальный приз от детской студии Сюрпрайз — сертификат на персональное шоу мыльных пузырей.

Онлайн-игра «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» пройдет с 5 по 25 июня. Подведение итогов состоится 26 июня в прямом эфире в сети Instagram в аккаунте @kp_saratov.

Первое задание уже было выполнено участниками.

Это был конкурс – загадка на внимательность «Найди 15 ошибок художника».

Художник, который нарисовал картину, плохо знал правила поведения на железной дороге. В итоге на рисунке оказалось сразу 15 ошибок.

Надо было найти эти ошибки и написать, чего не может быть на железной дороге.

Правильные ответы на первое задание:

1. ПЕРЕКЛАДИНА ШЛАГБАУМА нужна, чтобы перекрыть дорогу автомобилям и пешеходам.

2. Машинист заливает БЕНЗИН, а электровозу бензин не нужен.

3. Мальчик кладет на рельсы КОНСЕРВНУЮ БАНКУ. Это опасно для пассажиров и для поезда.

4. Человек ЗАЛЕЗ НА ОПОРЫ, держащие провода. Там очень высокое напряжение.

5. Ехать НА КРЫШЕ ВАГОНА очень опасно.

6. Поезда МОСКВА-РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО не существует.

7. Горит КРАСНЫЙ СВЕТ — люди и автотранспорт должны остановиться.

8. Когда переходишь пути, держи ушки на макушке, а не затыкай их НАУШНИКАМИ.

9. Пролезать ПОД ВАГОНОМ очень опасно. Поезд может тронуться в любую секунду.

10. Переезд — не автомобильный перекресток, поезда НЕ УСТУПАЮТ ДОРОГУ машинам и людям.

11. Дежурный на переезде дает машинисту сигналы флажком красного и желтого цвета, а не ФЛАГОМ В ЧЕРНУЮ И БЕЛУЮ КЛЕТКУ.

12. ПОЕЗД МЕТРО никак не может ездить по железной дороге.

13. Железнодорожная платформа — не ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.

14. Для спуска с платформы надо использовать лестницу, а НЕ ПРЫГАТЬ НА ПУТИ

15. Рельсы прикрепляют к шпалам не ШТЫРЯМИ, а костылями и шурупами.

А вот и второе задание!

Необходимо нарисовать картинку ИЛИ придумать стихотворение о том, как надо вести себя на железной дороге!

Всё очень просто. Картинку рисуем, фотографируем и выкладываем себе в аккаунт. Стихотворение можете просто напечатать либо записать видео и выложить себе в ленту.

Как обычно, ищем вас по хештегу #БезопасностьвместесРЖД

Не забываем указывать!!!!

И ещё.

Попросите друзей проголосовать за ваше творчество. Сколько лайков, столько и баллов.

Стоп через три дня — 18 июня в 23.59.

Желающие, отмечайте нас в сториз @kp_saratov .

Всех участников похвалим у себя на страничке.

Удачи!