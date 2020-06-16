В Саратовской области в течение июня родителям вместе с детьми предлагают сыграть в онлайн-игру «На пути железнодорожном будь предельно осторожным».
Генеральный партнер игры — Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Победителей будет сразу десять человек, набравших максимальное количество баллов.
Игра будет включать четыре несложных задания: загадка-картинка «Найди ошибки художника», творческий конкурс, установка приложения и «профессия будущего».
Присоединиться к онлайн игре можно и со второго задания!!!
За каждый этап прохождения будут присваиваться баллы. Методика присвоения и количество баллов будет расписана в каждом задании. Поэтому отслеживать свои результаты будет легко.
Игра будет идти в сети Instagram на страничке «Комсомольская правда – Саратов» @kp_saratov .
Обязательное условие участия:
быть подписанным на все аккаунты партнеров в сети Instagram
@s_surpraize
@kp_saratov
В пост-ответ участника онлайн-игры нужно сопроводить хештегом #БезопасностьвместесРЖД.
Как уже было сказано, 10 участников онлайн-игры «На пути железнодорожном будь предельно осторожным», набравших в сумме наибольшее количество баллов, получат подарки от генерального партнера игры — Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Еще 30 участников получат поощрительные призы.
Кроме этого, одному счастливчику, прошедших все четыре задания, достанется специальный приз от детской студии Сюрпрайз — сертификат на персональное шоу мыльных пузырей.
Онлайн-игра «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» пройдет с 5 по 25 июня. Подведение итогов состоится 26 июня в прямом эфире в сети Instagram в аккаунте @kp_saratov.
Первое задание уже было выполнено участниками.
Это был конкурс – загадка на внимательность «Найди 15 ошибок художника».
Художник, который нарисовал картину, плохо знал правила поведения на железной дороге. В итоге на рисунке оказалось сразу 15 ошибок.
Надо было найти эти ошибки и написать, чего не может быть на железной дороге.
Правильные ответы на первое задание:
1. ПЕРЕКЛАДИНА ШЛАГБАУМА нужна, чтобы перекрыть дорогу автомобилям и пешеходам.
2. Машинист заливает БЕНЗИН, а электровозу бензин не нужен.
3. Мальчик кладет на рельсы КОНСЕРВНУЮ БАНКУ. Это опасно для пассажиров и для поезда.
4. Человек ЗАЛЕЗ НА ОПОРЫ, держащие провода. Там очень высокое напряжение.
5. Ехать НА КРЫШЕ ВАГОНА очень опасно.
6. Поезда МОСКВА-РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО не существует.
7. Горит КРАСНЫЙ СВЕТ — люди и автотранспорт должны остановиться.
8. Когда переходишь пути, держи ушки на макушке, а не затыкай их НАУШНИКАМИ.
9. Пролезать ПОД ВАГОНОМ очень опасно. Поезд может тронуться в любую секунду.
10. Переезд — не автомобильный перекресток, поезда НЕ УСТУПАЮТ ДОРОГУ машинам и людям.
11. Дежурный на переезде дает машинисту сигналы флажком красного и желтого цвета, а не ФЛАГОМ В ЧЕРНУЮ И БЕЛУЮ КЛЕТКУ.
12. ПОЕЗД МЕТРО никак не может ездить по железной дороге.
13. Железнодорожная платформа — не ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ.
14. Для спуска с платформы надо использовать лестницу, а НЕ ПРЫГАТЬ НА ПУТИ
15. Рельсы прикрепляют к шпалам не ШТЫРЯМИ, а костылями и шурупами.
А вот и второе задание!
Необходимо нарисовать картинку ИЛИ придумать стихотворение о том, как надо вести себя на железной дороге!
Всё очень просто. Картинку рисуем, фотографируем и выкладываем себе в аккаунт. Стихотворение можете просто напечатать либо записать видео и выложить себе в ленту.
Как обычно, ищем вас по хештегу #БезопасностьвместесРЖД
Не забываем указывать!!!!
И ещё.
Попросите друзей проголосовать за ваше творчество. Сколько лайков, столько и баллов.
Стоп через три дня — 18 июня в 23.59.
Желающие, отмечайте нас в сториз @kp_saratov .
Всех участников похвалим у себя на страничке.
Удачи!