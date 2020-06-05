В Саратовской области в течение июня родителям вместе с детьми предлагают сыграть в онлайн-игру «На пути железнодорожном будь предельно осторожным».

Генеральный партнер игры — Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Победителей будет сразу десять человек, набравших максимальное количество баллов.

Игра будет включать 4 несложных задания: загадка-картинка «Найди ошибки художника», творческий конкурс, установка приложения и «профессия будущего».

За каждый этап прохождения будут присваиваться баллы. Методика присвоения и количество баллов будет расписана в каждом задании. Поэтому отслеживать свои результаты будет легко.

Игра будет идти в сеть Instagram на страничке «Комсомольская правда – Саратов» @kp_saratov .

Обязательное условие участия:
быть подписанным на все аккаунты партнеров в сети Instagram
@s_surpraize
@kp_saratov
@novostisaratova
@aif_saratov

В пост-ответ участника онлайн-игры нужно сопроводить хештегом #БезопасностьвместесРЖД.

Как уже было сказано, 10 участников онлайн-игры «На пути железнодорожном будь предельно осторожным», набравших в сумме наибольшее количество баллов, получат подарки от генерального партнера игры — Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Еще 30 участников получат поощрительные призы.
Кроме этого, одному счастливчику, прошедших все четыре задания, достанется специальный приз от детской студии.

Сюрпрайз — сертификат на персональное шоу мыльных пузырей.
Онлайн-игра «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» пройдет с 5 по 25 июня. Подведение итогов состоится 26 июня в прямом эфире в сети Instagram в аккуанте @kp_saratov.

Первое задание уже сегодня!
Конкурс – загадка на внимательность «Найди 15 ошибок художника».

Художник, который нарисовал картину, плохо знал правила поведения на железной дороге. В итоге на рисунке оказалось сразу 15 ошибок.

Надо найти эти ошибки и написать, чего не может быть на железной дороге.

Еще раз подробнее об условиях участия и ответе на первое задание:
1. Поставьте лайк в Instagram на пост об этой игре и на предыдущий пост.
2. Нужно быть подписанным на все аккаунты партнеров в сети Instagram
@s_surpraize
@kp_saratov
@novostisaratova
@aif_saratov

3. Сделайте публикацию (пост) у себя в аккаунте (аккаунт должен быть открытым на время проведения игры до 26 июня). Эта публикация должна содержать ответы на загадку «Найди 15 ошибок художника». Картинка к посту — на усмотрение его автора. Ответы нужно располагать в описании поста под цифрами 1,2,3 и так далее.

4. В посте необходимо указать хештег #БезопасностьвместесРЖД

5. Сделайте Stories (сториз) публикации у себя в аккаунте с надписью «Участвую в игре РЖД». Обязательно отметить аккаунт @kp_saratov (чтобы мы вас увидели!)

6. Ответы принимаются до 8 июня (включительно!)

Правильные ответы опубликуем 9 июня и все участники смогут себя проверить.

Каждому участнику будет присвоено количество баллов по количеству правильных ответов.

Удачи!

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