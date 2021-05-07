Успешные маркетологи и работники интернет-бизнеса всегда пользуются современным инструментом продвижения товара и привлечения новых клиентов – email-рассылкой. Это серия писем, которая превращает читателя в клиента, привлекает его и информирует об акциях, скидках. Но для того, чтобы рассылка была эффективной, необходимо правильно ее организовать, в противном случае все письма попадут в спам, и все ограничится лишь потраченными зря деньгами.

Зачем нужна рассылка

Качественный сервис email-рассылки mail365.ru предлагает решения для всех видов бизнеса. Такой инструмент необходим в следующих случаях:

— организовать прямые продажи, когда клиент подписался, но до сделки не дошел, если правильно составить письмо, то клиента можно «дожать»;

— повысить лояльность клиентов, для этого достаточно похвалить за что-то или поздравить с днем рождения;

— наладить с клиентом обратную связь – попросить написать отзыв, заполнить анкету;

— напомнить о себе и распространить новую информацию, новые акции, скидки, предложения.

Для того чтобы провести хорошую рассылку, в первую очередь понадобится создать собственную базу клиентов. При этом ее нельзя покупать или скачивать, это должна быть база, созданная самостоятельно.

Как собрать базу для рассылки

В первую очередь на своем сайте или в торговой точке можно просить оставить людей адрес своей электронной почты взамен на бонусы и акции.

Еще один вариант – добавить подписку на рассылки, тогда клиенты сами будут соглашаться на то, чтобы им приходили письма на почту.

После создания базы можно организовывать рассылку, но доверить это лучше профессионалам. На сервисах рассылок всегда есть достаточно функций, чтобы организовать процесс.

Как организовать рассылку

При планировании email-рассылки в первую очередь необходимо определиться с целью. При этом цель должна быть четкой с понятными цифрами, например, увеличить продажи на 5 процентов.

Не помешает изучить рассылку конкурентов. Для этого достаточно подписаться на нее и изучать о чем, в какое время пишут, что в письмах хорошо, а что нужно доработать.

На следующем этапе следует изучить целевую аудиторию. Только так можно выяснить, как писать, сколько и какой информации.

Качественный сервис для email-рассылок mail365.ru/kb/ предлагает очень мощный функционал, который позволит вести статистику и фильтровать контакты непосредственно в базе. Служба поддержки поможет решить технические вопросы, а отдельные настройки помогут отрегулировать время и дату рассылок, создать качественное письмо по шаблону или со своими изменениями.