«Ростелеком» совместно с экспертами ИКТ-отрасли провел исследование мирового

опыта, на основе которого разработана «Комплексная программа содействия развитию 5G в России».

Документ включает практические рекомендации по формированию и изменению российских регуляторных подходов, необходимых для ускоренного внедрения сетей связи пятого поколения (5G). Исследование подготовлено в рамках реализации трехстороннего соглашения между Правительством РФ, ПАО «Ростелеком» и госкорпорацией «Ростех» по развитию в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения».

«Комплексная программа содействия развитию 5G в России» содержит набор

действий, снимающих ограничения и создающих благоприятные условия для

развития сетей связи нового поколения:

— поиск и выделение радиочастотного ресурса (высвобождение и

перераспределение частот в диапазонах, пригодных для использования в 5G,

увеличение сроков разрешения на присвоение частот, ограничение платы

операторов за радиочастотные ресурсы, задействованные для новых

поколений связи и другие);

-актуализация нормативно-правовой базы и упрощение бюрократических

процедур (гармонизация санитарно-эпидемиологических норм, доступ к

государственной и муниципальной инфраструктуре, внедрение

eSIM, создание условий для появления беспилотного транспорта и других

перспективных направлений, выход на оптовый рынок электроэнергии и

другие);

— увеличение инвестиционной привлекательности и господдержка развития 5G

(повышение коэффициентов амортизации, содействие в создании

сопутствующей инфраструктуры, вовлечение институтов развития и другие);

-поддержка появления инновационных сервисов и услуг, возможных только на

базе сетей 5G (создание индустриальных полигонов 5G, поддержка

разработчиков инновационных сервисов в сетях нового поколения,

стимулирование сквозных технологий — искусственного интеллекта, AR/VR,

интернета вещей и других).

При подготовке исследования проанализирован опыт поддержки 5G в мировых

лидерах цифрового развития: Китае, США, Великобритании и странах Европейского

союза.

—Рассмотренные меры поддержки применяются во многих странах, чтобы ускорить

строительство сетей 5G и получить максимальную экономическую выгоду от их

внедрения, что уже и происходит в зарубежном бизнесе. Чтобы предотвратить

отставание российского бизнеса в этом вопросе, ИКТ-отрасль предлагает

комплексный подход к мерам государственной поддержки, систематизированный в

данном исследовании. Для того чтобы законодательная база не “тормозила”

технологическое развитие, необходимо в ближайшее время апробировать эти

предложения в “регуляторных песочницах”. Развитие сетей пятого поколения

требует политической воли, вовлечения и участия большого количества органов

власти с учетом того, что государство не только регулятор, но и потребитель

решений на базе 5G, которые способны повысить эффективность госуправления и