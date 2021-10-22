«Ростелеком» совместно с экспертами ИКТ-отрасли провел исследование мирового
опыта, на основе которого разработана «Комплексная программа содействия развитию 5G в России».
Документ включает практические рекомендации по формированию и изменению российских регуляторных подходов, необходимых для ускоренного внедрения сетей связи пятого поколения (5G). Исследование подготовлено в рамках реализации трехстороннего соглашения между Правительством РФ, ПАО «Ростелеком» и госкорпорацией «Ростех» по развитию в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения».
«Комплексная программа содействия развитию 5G в России» содержит набор
действий, снимающих ограничения и создающих благоприятные условия для
развития сетей связи нового поколения:
— поиск и выделение радиочастотного ресурса (высвобождение и
перераспределение частот в диапазонах, пригодных для использования в 5G,
увеличение сроков разрешения на присвоение частот, ограничение платы
операторов за радиочастотные ресурсы, задействованные для новых
поколений связи и другие);
-актуализация нормативно-правовой базы и упрощение бюрократических
процедур (гармонизация санитарно-эпидемиологических норм, доступ к
государственной и муниципальной инфраструктуре, внедрение
eSIM, создание условий для появления беспилотного транспорта и других
перспективных направлений, выход на оптовый рынок электроэнергии и
другие);
— увеличение инвестиционной привлекательности и господдержка развития 5G
(повышение коэффициентов амортизации, содействие в создании
сопутствующей инфраструктуры, вовлечение институтов развития и другие);
-поддержка появления инновационных сервисов и услуг, возможных только на
базе сетей 5G (создание индустриальных полигонов 5G, поддержка
разработчиков инновационных сервисов в сетях нового поколения,
стимулирование сквозных технологий — искусственного интеллекта, AR/VR,
интернета вещей и других).
При подготовке исследования проанализирован опыт поддержки 5G в мировых
лидерах цифрового развития: Китае, США, Великобритании и странах Европейского
союза.
—Рассмотренные меры поддержки применяются во многих странах, чтобы ускорить
строительство сетей 5G и получить максимальную экономическую выгоду от их
внедрения, что уже и происходит в зарубежном бизнесе. Чтобы предотвратить
отставание российского бизнеса в этом вопросе, ИКТ-отрасль предлагает
комплексный подход к мерам государственной поддержки, систематизированный в
данном исследовании. Для того чтобы законодательная база не “тормозила”
технологическое развитие, необходимо в ближайшее время апробировать эти
предложения в “регуляторных песочницах”. Развитие сетей пятого поколения
требует политической воли, вовлечения и участия большого количества органов
власти с учетом того, что государство не только регулятор, но и потребитель
решений на базе 5G, которые способны повысить эффективность госуправления и
социальной сферы», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Чтобы поддержать темп развития цифровой инфраструктуры и внедрения сетей
5G, нужна разносторонняя государственная поддержка, которая устранит
административные преграды, настроит регулирование и повысит инвестиционную
привлекательность отрасли. По такому пути уже идут страны — лидеры
технологического развития: понимая важность цифровой трансформации
национальной экономики, они обеспечили максимально благоприятные условия для
развития сетей 5G, которые играют приоритетную роль в этом процессе, —
отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис
Глазков.
Полный текст «Комплексной программы содействия развитию 5G в России»
доступен на сайте «Ростелекома».