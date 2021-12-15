Вопросы экологического благополучия и сохранения окружающей среды выходят на первый план. Для улучшения ситуации разработан нацпроект «Экология», активным участником которого является госкорпорация «Росатом». Традиционно в конце года проходит круглый стол, на котором подводятся итоги работы по этому направлению.

Переработка и «зеленая» химия — наше будушее

В работе круглого стола приняли участие представители госкорпорации, федерального министерства природы, Общественной палаты Российской Федерации, ученые, общественники и журналисты. Председатель комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Александр Никитин подчеркнул, что в состав комиссии входят представители всех регионов, участвующих в национальном проекте «Экология». Что касается Госкорпорации «Росатом», то она работает сразу по трем федеральным проектам нацпроекта. А именно: «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал». Госкорпорация «Росатом» отвечает за создание системы обращения с отходами I и II классов, которая призвана навести порядок в этой сфере и сформировать новую отрасль, отвечающую принципам экономики замкнутого цикла. В этом году запущена Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). Это единая цифровая платформа для всех участников сферы обращения с отходами производства, которая позволит отслеживать их с момента образования до переработки. С 1 марта следующего года все предприятия, которые производят эти отходы, должны будут передавать данные по ним федеральному оператору и заключать с ним договор. С начала декабря в системе зарегистрировалось порядка 500 участников. Для того чтобы утилизировать и обезвреживать столь серьезные объемы отходов, необходима соответствующая инфраструктура. С этой целью создается сеть высокотехнологичных экотехнопарков. Проектная документация первых четырех объектов в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республике прошла экспертизы, разрешения на строительство получены. Еще три экотехнопарка будут построены в Томской, Иркутской, Нижегородской областях. Сейчас там проводятся государственные экспертизы.

Кадры решают все

Что касается Саратовской области, то подрядчики уже отобраны, государственные контракты заключены. Экотехнопарк будет находиться в поселке Михайловский, где имеется вся необходимая инфраструктура. Строительство экотехнопарка начнется в следующем году. Переработанные отходы смогут вернуться в хозяйственный оборот медью, оксидами металлов, будут использоваться в металлургии, электронике, при производстве агрохимикатов. Экотехнопарки подразумевают замкнутый цикл и будут с полным правом претендовать на звание одних из самых передовых производств России.

Новая отрасль по переработке отходов требует как повышенного внимания со стороны общественности, так и соответствующей подготовки кадров. Заведующая кафедрой экологии и техносферы СГТУ им. Ю.А. Гагарина, член научно-технического совета Федерального экологического оператора Елена Тихомирова рассказала, что в поселке Михайловский успешно действует проект «Менделеевские классы». В этих классах учатся ребята, которые в будущем планируют работать на заводе и в технопарке. Со школьниками серьезно занимаются вузовские преподаватели: проводят вебинары по химии, математике, круглые столы экологической направленности. Ведется эколого-просветительская работа. Студенты технического вуза участвуют в конкурсах, создают проекты на предмет, какие продукты можно сделать из переработанных отходов, участвуют в круглых столах и обсуждают экологические проблемы региона. Более того, в вузе развиваются новые направления магистратуры. Выпускники смогут работать на новых объектах, понимая специфику созданных производств по обращению с отходами, а также внося свой вклад в сохранение экологической безопасности области и страны.

Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты области Андрей Крупин отметил, что созданная рабочая группа внимательноотслеживает все процессы по созданию экотехнопарка в Михайловском и работает в тесном взаимодействии с Федеральным экологическим оператором. Необходимость завода и экотехнопарка в Михайловском не вызывает вопросов.

Чистая страна — чистые города

Не менее важное значение имеют проекты Госкорпорации «Росатом», касающиеся устранения накопленного экологического вреда. Они проходят по федеральным проектам «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал». В этом году завершена рекультивация Челябинской городской свалки. Это позволило полностью прекратить сбросы вредного фильтрата в реку Миасс, на треть сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В итоге свыше 1 млн человек получили более комфортную городскую среду. Подобные работы также ведутся в Иркутской и Ленинградской областях.

Большая работа проведена на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Там выполнены мероприятия по понижению уровня надшламовых вод.