В Саратове 3 августа прошел «Диктант Победы» — тест, который позволял проверить свои знания по истории Великой Отечественной Войны.

Желающие могли прийти в парк «Россия — моя история», гимназию №108, лицей №58 или музей трудовой и боевой славы.

Мероприятие — международного формата, в России его проводили во всех населенных пунктах, где численность граждан превышает пять тысяч человек.

После небольшой инструкции участники диктанта начали писать вопросы — 25, которые нужно было успеть сделать за 45 минут.

На диктанте также присутствовали волонтеры, которые раздавали бланки, координировали гостей на входе и были готовы ответить на возникнувший вопрос. Они соблюдали все необходимые меры защиты: носили медицинские маски и перчатки.

—Такие мероприятия на самом деле очень полезны, они вызывают чувство патриотизма. Интересно работать — приходят различные люди, с которыми также можно пообщаться, научиться чему-то новому, что-то узнать, открыть для себя новое. Для нас это почетно и полезно, — отметил Максим Ерофеев.

Известно, что за бескорыстную помощь другим людям школьники могут получить баллы для поступления в университет.

— Я пришла сюда не за этим, а ради желания помогать, это моя инициатива. Тем более, в некоторых вузах баллы не дают, — сказала Валерия Конкина.

— Занимаюсь волонтерством с февраля, проявляю активную деятельность — посещаю мероприятия, помогаю гуманитарной помощью, — добавила Любовь Ефимова.

Участница движения «Волонтеры Победы» Фатима Караханова рассказала о том, как она начала помогать людям.

— Я учусь в СГМУ, нам предложили записаться добровольцами, кто хотел участвовать в мероприятиях, согласилась. Перед этим прошло собрание, где с нами провели подробный инструктаж. Мы встречаем и провожаем гостей, это мое первое мероприятие. Считаю, что такие акции, как «Диктант Победы», очень важны, — подчеркнула она.



