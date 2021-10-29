Саратовский центр «Мой бизнес» проведет вебинар: «Как защитить свои деньги. План финансовой безопасности». Это будет пятый вебинар из цикла онлайн-мероприятий “Финансовая грамотность предпринимателя”.

Спикер вебинара Игорь Веретенников – управляющий партнёр в группе компаний «Алюстрой», эксперт в области финансов, расскажет участникам об инструментах финансового анализа и источниках пассивного дохода.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.