На 8,6 % будут проиндексированы в апреле социальные пенсии.

Решение коснётся 4 млн человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Вячеслав Володин».

— Отдельно отмечу вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий.

Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан, — отмечает Володин.

О других решениях ― в карточках.