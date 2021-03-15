Генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина отметила, что воссоздание аварийного здания по улице Валовая, 94 рядом с Домом-музеем Павла Кузнецова позволит привлечь большее количество посетителей и туристов.

— В ближайшее время специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга начинают работы по капитальному ремонту и частичной реставрации Дома Павла Кузнецова. Это стало возможным после того, как Вячеслав Володин посетил музей и обратил внимание на его состояние. Конечно, это даст новые возможности для развития. Но опасное соседство для музея представляет разрушенное здание по улице Валовая, 94.

Двухэтажный дом два раза за короткое время горел, и всех беспокоило, что пламя может перекинуться на музей. Да и с точки зрения туристической привлекательности такое соседство для музея – минус. Турфирмы, зная, что рядом с красивым зданием музея расположен такой неблагоприятный объект, не включают его в свои маршруты.

Но теперь появилась надежда, что это аварийное здание будет воссоздано для будущей галереи, где может разместиться «Музей русского символизма, – считает Людмила Калинина.