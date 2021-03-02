Домой Рубрики Новости Саратова КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове По Новости Саратова - 02.03.2021 33 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 марта, на Политехнической улице, 3 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. КамАЗ сбил 17-летнего парня, его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей Четыре улицы в Саратове остались без воды Прокуратура отказалась выдать жителя Саратовской области для наказания за границу ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове Новости Саратова - 02.03.2021 0 Сегодня, 2 марта, на Политехнической улице, 3 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. КамАЗ сбил 17-летнего парня, его госпитализировали. Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей 02.03.2021 Четыре улицы в Саратове остались без воды 02.03.2021 Прокуратура отказалась выдать жителя Саратовской области для наказания за границу 02.03.2021 К 5-летию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для клиентов снижена... 02.03.2021