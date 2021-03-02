Сегодня, 2 марта, на Политехнической улице, 3 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

КамАЗ сбил 17-летнего парня, его госпитализировали.

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