В Балашовском районе Саратовской области «Камазом» пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне, 29 марта, в 14:20 на автодороге Р207 Пеза-Балашов-Михайловка, произошло столкновение «Камаз-552910» (с прицепом марки «852911А») под управлением 39-летнего мужчины и «Chevrolet Cruze» под управлением 56-летнего мужчины.

После этого «Камаз», не меняя траектории и не избрав безопасную дистанцию до движущейся впереди машины, столкнулся с «Toyota RAV4» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Chevrolet Cruze» госпитализирован в медицинское учреждение.